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Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ) olumsuz hava şartlarına bağlı elektrik kesintilerinin önüne geçmek, kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmak amacıyla geniş kapsamlı bir hazırlık planı yaptı. YEDAŞ, yoğun arıza durumlarında hızlı müdahale için, 639 personel ve 240 araçla sahada aktif bir şekilde görev yapacak. Bu ekipler, bölgedeki muhtemel arıza noktalarına anında müdahale ederek elektrik kesintilerinin önüne geçmeyi hedefliyor. SCADA ve arıza takip sistemlerini 7/24 aktif tutarak anlık SCADA ve arıza takip sistemlerini takip eden 38 kişilik uzman, ofiste sürekli olarak görev başında olacak. Bu sayede muhtemel sorunlar hızlı ve etkili bir şekilde değerlendirilecek.

Bununla birlikte kurum tarafından acil ihtiyaç olabilecek malzemeler özelinde, malzeme depoları tekrar kontrol edilerek kritik malzeme stokları temin edildi. YEDAŞ, sağlık raporu bulunan tüketicilerde, uzun süreli kesintiler olması halinde kullanılması muhtemel 14 jeneratörü de il merkezlerinde hazır bekletiyor.

“YAŞANABİLECEK HER TÜRLÜ OLUMSUZ

DURUMA KARŞI SÜREKLİ OLARAK HAZIRIZ”

Konu hakkında bilgi veren YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, “Kış öncesi arıza önleyici bakımlarını tamamladık. Yoğun hava muhalefeti nedeniyle ulaşımın zorlaşması durumunda, dağıtım hatlarına giden güzergâhlarda kullanılmak üzere paletli kar araçlarını hazırda bulunduruyoruz. Bu araçlar, yetkili kurumlarca açılamayan yollar üzerinde güzergâhın açılmasına destek sağlayacaktır. Şirketimiz olarak abonelerimize sürekli ve güvenilir elektrik hizmeti sunmayı sürdürmek için tüm önemleri alıyoruz. Yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma karşı sürekli olarak hazırız” dedi.

YEDAŞ, hizmet bölgesinde 3 milyonun üzerinde kullanıcısına elektrik enerjisi sağlıyor.(