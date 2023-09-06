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Olay Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde'de bulunan Kadife Çeşme civarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre E.I. (40), bir grup arkadaşı ile oturduğu esnada yanlarına gelen ve önceden tanıdığı ismi öğrenilemeyen kişi ile tartşma yaşadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.I., bacağından vurularak yaralandı.

Yaralanan E.I., arkadaşları tarafından otomobil ile ambulansın bulunduğu yere getirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

E.I., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.