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Maçtan dakikalar

13. dakikada ceza sahası içinde Emre Kaplan’ın Ferhat Yazgan’a yaptığı müdahaleyi hakem Ayberk Demirtaş, penaltı olarak değerlendirdi.

15. dakikada Vehijdt’in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Ubeyd’in solundan ağlara gitti. 0-1

48. dakikada orta sahadan atılan uzun pasta ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Saponjic’in kaleye sokulup dar açıda kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarptı ve auta gitti.

73. dakikada Ferhat Yazgan’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Suat Kaya’nın yerden sert yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

79. dakikada Ferhat Yazgan’ın ara pasında ceza sahası dışında Eren Aydın topun sahibi oldu. Eren’in ceza sahası içine girip kaleciyi çalımlayarak sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

HAKEMLER: Ayberk Demirtaş, Kemal Elmas, Kemal Mavi.

ÜMRANİYESPOR: Übeyd Adıyaman, Popov, Berk Taşkın, Glumac, Hasan Ayaroğlu (Cosgun Diniyev dk. 46) Serkan Göksu (Cofie dk. 71), Muhammed Mert, Bregu (Klonaridis dk. 46) Emre Kaplan, Onur Ayık (Melih Okutan dk. 73), Saponjic (Bouali dk. 83).

AHLATCI ÇORUM FK: Ali Türkan, Sadık Yılmaztürk, Ologo, Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Geraldo (Suat Kaya dk. 60), Atakan Cangöz (Atakan Akkaynak dk. 84), Murat Yıldırım (Nalepa dk. 71), Ahmet İl8han Özek (Ozan Sol dk. 84), Verheijdt (Eren Aydın dk. 60).

GOLLER:Dk.15 (penaltıdan) Thomas, Dk.74 Suat, Dk.78 Eren.