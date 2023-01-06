Belediye Meclisi’nin dün gerçekleştirilen oturumunda konuşan Yılmaz, “Belediye’nin sosyal kültürel etkinlikleri oluyor. Çorum’a geçtiğimiz günlerde Abdurrahman Uzun geldi. Biz bu şahsı nereden tanıyoruz? Bu şahsın Lozan’da gizli maddelerin olduğunu ilişkin söylemleri bugün bile internette var. Bu arkadaşa Belediye bütçesinden para ödedik ve konferans verdirdik. Konferansında ‘Çorum’a gelirken pasaportla geldim’ diyerek güya Genel Başkanımıza gönderme yapıyor. Abdurrahman bey acaba Çorum’a pasaportla gelirken hangi havaalanına indi? Hangi demiryoluyla geldi? Bir partinin genel başkanının tiye almak haddine de değil hududuna da değil. Sevgi, barış, kardeşlik şehri deniliyor ama bu söylemlere gölge düşürülüyor.

Netice itibariyle Çorum Belediyesi’nin sosyal ve kültürel etkinlerini destekliyoruz ancak isimler belirlenirken, konferans verilirken topluma mal olmuş, şehrimize bir şeyler katacak kişiler getirmesini umuyoruz” dedi.

“TC İBARESİNİN YENİ BİNADA OLMASI GURUR VERİCİ”

2023 yılının ilk meclis toplantısını yeni binada gerçekleştirdiklerini kaydeden Yılmaz, “Güzel bir bina olmuş. Öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum. CHP grubunun bir TC önerisi vardı bugün gurur duyduk girerken. Tekrardan TC’nin Çorum Belediye binasında olması onur verici, gurur verici. Cumhuriyetin yüzüncü yılına da bu yakışır. Güzel bir belediye binası, yapımından tasarlayanından bitimine kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“MEMLEKETİN YARARINA YAPILACAK

HİÇBİR YATIRIMA KARŞI DEĞİLİZ”

Bütçe görüşmeleri esnasında CHP grubu adına yapılan konuşmalarda pandemi döneminde ve enflasyonist ortamda yatırım yapmanın sıkıntılı olabileceği denildiği ve 3 gün sonra Belediye Basın Birimi tarafından bir açıklama yapıldığını belirten Yılmaz, “Bu açıklamada, ‘CHP yatırıma karşı’ denilmişti. CHP’nin bu memlekete yapılacak hiçbir yatırıma karşı olması mümkün değildir.

Geldiğimiz noktada 30 milyona bir bedesten ihalesi yapıldı ve basında çıkan habere göre inşaatın yüzde 80 bitmesine rağmen ihale fesih edildi. Burada inşaatın mı yüzde 80’i bitti, yoksa hak edişin mi yüzde 80’i ödendi. Bedesten inşaatı maliyeti Çorum Belediyesi’ne ne kadar olacak?” şeklinde konuştu.

“MOBİLYACI ESNAFININ SİTEMİ VAR”

Mobilyacı esnafının “Biz Halil İbrahim Aşgın’ı esnaf dostu Belediye Başkanı bilirdik fakat yeni hizmet binası teşrifat alımında Çorumlu esnaf tercih edilmedi. Ve bu durum sayın Başkan’ın esnaf dostu başkanı olma iddiasını gölgelemiştir” şeklindeki sitemini de aktaran Yılmaz, yeni binanın teşrifatında neden Çorumlu esnafın tercih edilmediğini sorarak konuşmasını tamamladı. (Nurdan AKBAŞ)