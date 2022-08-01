Konya’da düzenlenen Masterler Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda Çorum İl Özel İdare Gençlikspor Kulübü sporcularından Abdullah Yılmaz 1500 metrede Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Masterler Atletizm Türkiye Şampiyonası 30-31 Temmuz tarihleri arasında Konya’da yapıldı. Selçuklu Atletizm Sahası’nda gerçekleşen yarışlara ülke genelinden çok sayıda sporcu katılırken, Çorum’u İl Özel İdare Gençlikspor’dan Abdullah Yılmaz temsil etti. İlk gün 1500 metrede yarışan Abdullah Yılmaz bu kategoride tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu olmayı başarırken, ikinci gün gerçekleşen 10 bin metre yarışlarında ise Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Çorum’u masterler alanında son yıllarda başarıyla temsil eden Yılmaz, kendisine her daim destek veren İl Özel İdare Kulübü’ne, Elmalı ve Sarı Süleyman köyüne teşekkür etti.

(Rıfat KARA)