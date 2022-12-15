Tuncay Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hz. Ali'nin “Zalimin sonu geldikçe zulmü artar” sözünü hatırlatarak, seçilmiş belediye başkanına verilen cezanın hukuki değil, siyasi olduğunu söyledi.

CHP Belediye Meclis Grup Başkanvekili Yılmaz konuyla ilgili açıklamasında; “Kendinden olmayana yaşama şansı vermeyen iktidar bir kez daha çuvallamış ve sınıfta kalmıştır. Efendiler, unutmayınız ki ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar. Kaybediyorsunuz, kaybedeceksiniz. Sandıkta yenileceksiniz” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

