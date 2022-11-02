Toplantıda 190 maddeden oluşan acil eylem ve kalıcı vizyon planı dahilinde birçok önemli konular ele alındı.

Toplantıya Çorum Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin ile birlikte katılım sağlayan Nurullah Yılmaz, gençleri yakından ilgilendiren birçok maddeyi özellikle not aldıklarını, Merkez İlçe olarak konuya olan hassasiyetlerini en kısa sürede eyleme geçirebilmek için var gücüyle çalışacaklarını kaydetti.

Gelecek Partisi Çorum Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Yılmaz, 190 maddeden öne çıkan ve altı kalın harflerle çizilen bazı maddeleri ise şöyle sıraladı:

“İstihdam ve kariyer planlaması ve onurlu bir hayat standardı. Barınma, beslenme ve ulaşım giderleri kapsamında her üniversite öğrencisine asgari ücretin yarısı tutarında karşılıksız burs verilecek. Mülakat kaldırılacak. Gençlerin aile kurmasını kolaylaştırmak adına evlilik destekleri programı başlatılacak. Gençlik Bakanlığı kurulacak.”

(Haber Merkezi)

