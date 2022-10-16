Kebapçı Kadir Usta da bu güzel insanlardan biri.

Çorum’un “emsalsiz” tandır kebap lezzetini tüm Türkiye’ye tattırmak ve hak ettiği tanınırlığa ulaştırmak için olanca çabasıyla mücadele veren “sevdalı” bir Çorum evlâdı…

Çorum’un “Leylekli” olarak da bilinen, tarihe malolmuş Karahacı’nın Lokantası’nda tandır ustası olan babası Nurettin Hafızoğlu’nun çırağı olarak yetişen Kadir Hafızoğlu, gerçek Çorum tandırını kuşaktan kuşağa taşıyor ve şimdi genç tandır ustalarını geleceğe hazırlıyor.

Bir kez yiyenin bir daha bırakamadığı, adeta tiryakisi olduğu tandır kebap, Çorum dışında, özellikle büyük kentlerde insanların damak zevkine sunulamadığı için ülke genelinde yaygın bir üne sahip olamadı. Ama, sırf tandır için Çorum’a gelenlerin ve Kadir Usta’yı ziyaret edenlerin sayısı da günden güne artıyor.

Kadir Usta’nın Çöplük Çarşısı’nda Hamit Cami altındaki mekânı gibi, kebabının kalitesi ve lezzeti de -deyim yerindeyse- yıllara meydan okuyor.

(Aliye ÖNCEL)

