Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Türkiye genelinde çocukların ve yetişkinlerin de büyük kısmında öksürük şikâyeti olduğuna değindi. Özellikle "süper enfeksiyon" olarak tanımlanan COVID 19, influenza, RSV gibi solunum sistemini etkileyen virüslerin bir arada oluşturduğu "grip" benzeri tablonun uzadığını, günlerce ve bazen haftalarca geçmeyen vakaların olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Son günlerde öksürük şikâyeti neredeyse kalıcı bir hal almaya başladı. Uzamış şikayetleri olan hastalarımızın mutlaka doktora başvurmalarını öneriyoruz.Kş döneminde, bu hastalıktan tamamen kurtulup kurtulamayacağımızı bilmiyoruz. Yasaklamalar olmasa da herkese bireysel önlemlerini almalarını öneriyoruz.” diye uyarılarda bulundu.

Son haftalarda COVID 19 pozitif vaka sayısında artış olduğuna işaret eden Prof. Özkaya, havaların soğuması ile 7-8 aydır görülmeyen COVID 19 pozitif vakalarında akciğer tutulumları görülmeye başlandığını, bunun pandeminin ilk başlarındaki tabloyu hatırlattığını anlatarak, özellikle toplu aktivitelerin ve yeni mutasyonların ülkemizde sadece vaka sayılarının artmasına değil, aynı zamanda hastane başvurularının ve yatan hasta sayılarının da artmasına neden olduğunu bildirdi.

Prof.Dr. Şevket Özkaya, yılbaşı tatili ve yeni yıl kutlamalarına dikkat çekerek, insanları bir araya getirecek toplu aktivitelerin, vaka sayılarının daha da artmasına neden olabileceğini vurguladı.

Prof. Özkaya, “COVID 19 vakalarının grip gibi geçirildiği söylenen dönem maalesef geride kaldı. Akciğer tutulumları olan zatürre vakaları da görülmeye başladı. Yılbaşı için bir arada olacak vatandaşlarımız çok dikkatli olmalılar. Özellikle öksürük şikayeti olanlar mutlaka maske takmalılar ve mesafe kurallarına uymalılar” diye konuştu. (Haber Merkezi)

