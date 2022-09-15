ÇESOB tarafından Yılın Ahisi seçilen Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıtlı 71 yaşındaki İbrahim Çelenk protokol üyelerini işyerinde düzenlediği kahvaltıda buluşturdu.

Bir Ahilik Haftası geleneği olan Yılın Ahisi’nin düzenlediği kahvaltıya Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, ÇESOB Başkanı Recep Gür, daire müdürleri, esnaf odası başkan ve yöneticileri ile çok sayıda esnaf katıldı.

Mesleğe 1965 yılında başlayan ve bugüne kadar hiç ara vermeden mesleğini sürdürerek çok sayıda çırak ile kalfa yetiştiren İbrahim Çelenk yemeğe katılan tüm konuklara teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

