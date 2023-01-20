Daha önce Laçin, Dodurga, Oğuzlar, Kargı ve Osmancık ilçelerini ziyaret ederek ilçe başkanları ve parti yönetimleri ile görüşen Erkan Yıldız, şimdi de; Mecitözü, Ortaköy, Alaca, İskilip, Bayat ilçeleri ile Ortaköy – Aşdağul beldesine çıkarma yaptı.

İYİ Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşları ile birlikte ilçeleri ziyaret eden İl Başkanı Erkan Yıldız, delegelerin güvenine layık olacaklarını, aldıkları yetkiyi partinin iktidara gelmesi için en güzel şekilde kullanacaklarını, birlik ve beraberlik içinde çalışmalar yaparak partinin oy oranını ve gücünü artıracaklarını ifade ederek, ilçe yönetimlerine ve delegelere teşekkür etti.

Erkan Yıldız ve beraberindekiler, ilçelerde parti çalışmalarını ve seçim hazırlıklarını değerlendirirken, sorun ve talepler hakkında da bilgi aldı. Kendilerine verilen yetkiden dolayı ilçe başkaları ve yönetim kurulu üyelerine, delegelere teşekkür eden Yıldız, birlik ve beraberlik içerisinde iktidar yürüyüşünü sürdüreceklerini vurguladı.

İlçe ziyaretlerine; İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş, İl Sekreteri Daver Eker, İl Yönetim Kurulu Üyeleri: Birol Tonga, Bilgin Sucu, Süleyman Arda Afat, Necip Barış Yüce, Alirıza Ceylaner, Berkay Hodul, Hayrettin Ayancı, Hayrettin Özdabak, İsmail Akyol, Eyüp Özturan ve Bilhan Uncu ile Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Nihat Öymen katıldı.

İYİ Parti İl Başkanı Yıldız ve beraberindeki heyet son ziyaretini ise Sungurlu’ya yaptı. İlk olarak Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i makamında ziyaret eden heyette Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş da yer aldı. Ziyaretten dolayı İl Başkanı Yıldız, Merkez İlçe Başkanı Odabaş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Şahiner, “Sungurlu İYİ olacak, Çorum İYİ olacak, Türkiye İYİ olacak” ifadelerini kullandı.

Yıldız ve beraberindekiler İyi Parti İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret ederek partililerle değerlendirme toplantısına katıldı. Yıldız ise birlik ve beraberlik içerisinde mücadele ederek partiyi iktidara taşıyacaklarını vurguladı. İl kongresinde kendilerine duyulan güven nedeniyle teşekkürlerini ileten Yıldız, elbirliği, güçbirliği içerisinde Türkiye’yi İYİ ve aydınlık günlere kavuşturacaklarını vurguladı.



(Volkan SINAYUÇ)

