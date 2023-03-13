Geçtiğimiz yıllarda TC ibarelerinin tabelalardan kaldırılması, “Türk” kelimesinden rahatsız olunması, okullarda Andımız’ın söylenmesinin kaldırılması başta olmak üzere birçok milli değerlerimize zarar veren uygulamalara tanık olduklarını dile getiren Erkan Yıldız, İstiklal Marşı’nın Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği kararlı mücadele ve Mehmet Akif Ersoy’un vatan-millet sevgisi sonucu ortaya çıktığını kaydetti.

Erkan Yıldız, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmadan Mehmet Akif Ersoy olmadan İstiklal Marşı olur muydu? Yüce Allah'ım ikisinden de razı olsun. Andımızı kaldırdınız, her yerden TC ibaresini sildiniz. Bugün anmaktan korktuğunuz, bir rahmet bile dileyemediniz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bugün yad edemediniz. Beklenen gün yakındır. 15 Mayıs günü, söktüğünüz tabelalardan TC ibaresini ellerinizle takacaksınız” dedi.

Erkan Yıldız, “İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulünün 102. yılı kutlu olsun. Bir kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı’nı mısralara döken Mehmet Akif Ersoy’u ve canları pahasına bize bu cennet vatanı armağan eden kahramanlarımızı sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

