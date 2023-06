Çorum FK CEO’su Abdülhamit Yıldız, en son 24 Erzincanspor maçında had safhaya çıkan stada girişlerle ilgili sorunların kulüp kaynaklı olmadığını

2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, geçtiğimiz Pazar günü, 24 Erzincanspor’u konuk ederken, saat 14.00’te başlayan maç için stat kapıları saat 13.20’de açılmış ve kırmızı-siyahlı taraftarlar bu duruma büyük tepki göstermişti. Tepkilerin sosyal medyada iyice artması üzerine, kulüp CEO’su Abdülhamit Yıldız, Çorum WEB Tv’de, her Pazartesi günü, Okan Ateş’in sunumu, Hüseyin Aşkın ve Halil Öztürk’ün daimi konuk olarak katıldıkları Sporun Merkezi canlı yayınına telefonla bağlandı.

EMNİYET İZİN VERMİYOR

Yıldız, girişlerde yaşanan sorunlara değinirken, “Öncelikle, sorunun kulüpten, yani bizden kaynaklanmadığının bilinmesini istiyoruz. Biz, saat 14.00’te başlayan maç için stat kapılarının 12.00’de açılması için gerek Valiliğe, gerekse Emniyet Müdürlüğü’ne talepte bulunduk. Ancak, Emniyet Müdürlüğü buna izin vermiyor.

Bir başka neden de, turnikelerle ilgili yaşanan sorunların bir türlü aşılamamış olması. Barkot sistemi arızalı olduğu için stada seyirci alınamadı. Turnikeleri yapan firma ve yazılımı atan firmalar farklı olunca ortaya böyle bir sorun çıktı. Yazılımla ilgili bir sorun yaşandığında hemen halletmek kolay değil. Yeniden bilet basılması falan gerekiyor. Bu sorunlar nasıl aşılacak, biz de bilmiyoruz. O yüzden, girişlerle ilgili bir daha sorun çıkmayacak diyemiyoruz. Her zaman yaşanabilir. Bu durum, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün sorumluluğunda. Yetkililerden, sorunun bir an evvel çözülmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

BAŞKANDAN KAPILARI AÇIN TALİMATI

Yıldız, maçın başlamasına kısa bir zaman kalmasına rağmen girişlerde sorun yaşandığı ile ilgili bilginin kendilerine gelmesiyle birlikte, Başkan Oğuzhan Yalçın’ın “Tüm kapıları açın” talimatı verdiğini belirterek, “Başkanımız, taraftarla ilgili konularda çok hassas. Sorun yaşandığı bilgisi geldikten sonra, kapıların açılması talimatını verdi. Bileti olan, olmayan herkes stada alındı. Burada, kulübün bir maddi kaybı da söz konusu. Ama, biz işin bu kısmında değiliz. Sorunun bir an evvel çözülmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, kapıların açılması üzerine stada giren biletsiz seyirci nedeniyle maddi kaybın 40 bin lira civarında olduğu belirtildi.

(Hüseyin AŞKIN)