Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Kızlar Bilek Güreşi İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalarda toplam 40 sporcu mücadele etti. 8 sıklette gerçekleşen müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular ve okulları şu şekilde oluştu;

35 kilo: 1.Zeynep Özübek (TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu), 2.Pınar Yiğit (Alaca Ceritler Ortaokulu), 3.Asiye Kökdoğan (Alaca Ceritler Ortaokulu), 4.Yağmur Aykaç (Alaca Ceritler Ortaokulu).

40 kilo: 1.Seda Kaymaz (TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu), 2.Elif Naz Kara (Alaca Ceritler Ortaokulu), 3.Emine Doğuz (Alaca Ceritler Ortaokulu), 4.Esma Yiğit (Alaca Ceritler Ortaokulu).

45 kilo: 1.Zeynep Su Bekdaş (Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu), 2.Şeymanur Karakuş(TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu), 3.Sibel Nur Şeker (TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu), 4.Buse Duran (Alaca Ceritler Ortaokulu).

50 kilo: 1.İlayda Demirel (Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu), 2.Kübra Bayraktar (TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu), 3.Elif Yaren Aktaş (TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu), 4.Eda Aslan (Mecitözü YBO).

55 kilo. 1.Ceren Tuğba Ertunç (Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu), 2.Ecrin Körçoban (Şehit Mustafa Avcu İmam Hatip Ortaokulu), 3.Asi Tetikol (Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu).

60 kilo: 1.Yüksel Kurşun (TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu), 2.Yağmur Keskin (Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu).

65 kilo: 1.Ela Çınar (Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu), 2.Ceylin Akdanalı (TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu).

+65 kilo: 1.Ceyda Ses (Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu), 2.Esma Nur Köstekli (TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu), 3.Ela Durmuşbaş (Mecitözü YBO), 4.Sılanur Karasoy (Alaca Ceritler Ortaokulu).

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.



(Rıfat KARA)

