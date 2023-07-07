Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Osmancık ilçesi Akören Köyü kum ocağı mevkiinde Mukadder K.(30)’nın üzerine yıldırım düştü.
Durumun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kalbinin durduğu tespit edilen kadın, ambulansta kalp masajı yapılarak Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Doktorların müdahaleleri ile yaşam fonksiyonları geri gelen Mukadder K., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Mukadder K.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.