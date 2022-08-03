Oğuzlar'da ilçenin dört bir yanında çiftçiler tarım sezonunda hummalı bir çalışma yürütmekte. Hububat hasadının başlamasıyla ilçede dayanışma içinde geçen hasat sezonunda Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım da çiftçilerle birlikte harmana girip sap çekip patoza ekin verdi.

“Haydi Bismillah dedik harmana girdik. Çiftçilerimizle birlikte sap taşıyıp patoza ekin verdik” diyen Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım tüm çiftçilere hayırlı, bereketli hasat dileklerinde bulundu. (Haber Merkezi)