Yeni yılın ilk günü Çorum’da yağış olmayacak ancak sis olmasının beklendiği açıklandı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Çorum için sis uyarısında bulundu. Çorum’da yılbaşında havanın parçalı az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli olması bekleniyor. En düşük hava sıcaklığının 2, en yüksek sıcaklığının ise 8 derece olması bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre bugünden başlayarak 02.01.2023 tarihine kadar yılbaşında ve 2023 yılı ilk günlerinde ülkemizin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Yüksek basıncın etkisiyle bölgemiz genelinde parçalı bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, iç kesimlerinin gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın yeni yılın ilk günlerinde yerel olmak üzere hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.” denildi.

(Volkan SINAYUÇ)

