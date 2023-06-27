Satı Yiğitoğlu’nun eşi, Simay, Simge ve Levent Yiğitoğlu’nun babaları olan Yusuf Yiğitoğlu, Almanya’da vefat etti.

Merhum Yiğitoğlu için bugün saat 13.00’de Almanya’da Siershahn Cemevinde “Hakka Yürüme Erkanı” düzenlenecek. Cenaze daha sonra Çorum’a gönderilecek.

Merhumun cenazesi Kurban Bayramının birinci günü olan 28 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’da Çanakçı Köyü Cemevinde düzenlenecek törenin ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.