Toplantıda Vali Masatlı’nın yanı sıra Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki Erarslan, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, Encümen üyeleri ile Birlik Müdür Vekili Mustafa Örgüt de hazır bulundu.

Çorumlu Vali Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “Bugün YHKB 2022 yılı Aralık ayı ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarına ait aylık cetvellerin tetkiki ve Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğinin çalışmaları hakkında ayrıntılı bir sunum gerçekleştirerek, gündemimizde yer alan maddeleri karara bağlayacağız. Alınan kararların İlimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Encümen toplantısının ardından Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2022 yılı kesin hesabı görüşülerek karara bağlandı.