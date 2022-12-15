YHKB 2022 Yılı Aralık Ayı Encümen Toplantısı Vali Masatlı yönetiminde Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Encümen üyeleri ile Birlik Müdür Vekili Mustafa Örgüt’ün katılımı ile yapıldı.

Vali Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “Bugün YHKB Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait aylık cetvellerin tetkiki ve Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğinin çalışmaları hakkında ayrıntılı bir sunum gerçekleştirerek, gündemimizde yer alan maddeleri karara bağlayacağız. Alınan kararların İlimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

(Volkan SINAYUÇ)

