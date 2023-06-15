Mimarlar Odası Çorum Temsilciliği 15. Dönem Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, mimarlık unvanını kullanmak isteyenlerin, 3458 sayılı Mühendislik Mimarlık Hakkında Kanun’un 1. Maddesine gereğince, mimarlık yetkilerini veren bir üniversiteden mezun olmalarının zorunlu olduğuna dikkat çekilerek, aynı yasanın 8. maddesinin de, mimar olmayan kişilerin kurdukları özel kişilerin unvanlarında ticari ve sanayi etkinliklerinde mimar unvanının kullanılmasını yasakladığı ifade edildi.

Mimarlar Odası’nın açıklamasında, mimar olmayan kişilerin ticaret ve sanayi unvanlarında, üstlendikleri yükümlülüklerde, mimar kimliğini öne çıkararak bir takım etkinliklerde bulunmalarının suç olduğu belirtilerek özetle şöyle denildi:

“Mimarlık mesleğinin özgünlüğünü ve meslektaşlarımızı korumakla yükümlü olduğumuz için, ticaret unvanında, yazılı tanıtım belgesinde, tabela ve adres bilgilerinde, sözleşmelerinde mimarlık unvanını kullanan şirket kurucuları ve yasal temsilcileri hakkında ceza kovuşturması yapılarak 3458 sayılı yasanın 1.7.ve 8. maddelerine göre, ayrıca TCK’nin ilgili hükümlerine göre kamu davası açılması için yetkili Cumhuriyet Savcılığına başvuruda bulunmak zorunda kalacağımızı ilgililerin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.”