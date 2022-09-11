Merhum Ali Genç"in eşi, Haydar ve Nesimi Genç, ile Dilber Aksoy, Döndü Duran, Cevriye Duran ve Fidan Akpunar'ın anneleri Yeter Genç, önceki gün yaşamını yitirmişti.

Cenazesi saat 10.00'da Hacı Bektaşi Veli Vakfı'ndan alınarak İğdeli Kızılkır köyüne götürülen Genç, burada kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Yeter Genç'in cenazesine CHP Belediye Meclis üyesi Naz Bulut, SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, oda yönetim kurulu üyeleri, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Bilgin Sucu, Dedesli Ovası Dernek Başkanı Arap Filiz, ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

