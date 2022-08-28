Buna bir örnek de Çorum'da, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen ve devam eden Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası'nda eklendi. Mecitözüspor'un 2012 doğumlu sporcusu Eylül Maden, turnuvanın tek kız sporcusu olarak dikkat çekiyor. Takımının Çimentospor'la oynadığı maça kaptan olarak çıkan Eylül Maden, gösterdiği başarılı performansla izleyenlerden tam not alırken, futbolun erkek gücü ile değil, akılla oynandığını ve bir kadının isterse neler yapabileceğini bir kez daha gösterdi.

(Hüseyin AŞKIN)

