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Yetişkinler için medya okur-yazarlığı” konulu ERASMUS projesi kapsamında Çorum’a gelen Makedonya’dan Svetlana Petrova ve Trajcho Petrov ile Yunanistan’dan Nikolaos Passatoglou, Çorum Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sadık Efe, Hayat Boyu Eğitim Bilim Sanat Kültür Derneği Başkanı Ünal Yüce ve Proje Koordinatörü İngilizce Öğretmeni Mecnun Karadağ, dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la yerel gazetecilik üzerine sohbet ettiler.

Yetişkinler için medya okur yazarlığı projesi, yetişkin bireylerin medya içeriğini anlama, eleştirel düşünme, değerlendirme ve etkili iletişim kurma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen uluslararası bir ERASMUS+ KA 210-ADU projesi.

Proje, medya içeriklerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme, medya mesajlarını anlama, medya manipülasyonunu fark etme ve doğru bilgiye erişim konularında yetişkinlerin yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Katılımcıların medya içeriğini daha eleştirel bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak için Makedonya (Yaşam Boyu Öğrenme İçin Açık Sivil Üniversite) Koordinatörlüğünde 2 yıl sürecek olan projenin ortakları Yunanistan A.B. institute of entrepreneurship development Çorumdan Hayat Boyu Eğitim Bilim Sanat Kültür Derneği.

Gazetemizi ziyaret eden konuklar, tercüman aracılığı ile Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a çeşitli sorular yönelttiler ve Türkiye’de yerel gazetecilik hakkında bilgi edinmeye çalıştılar.