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Nitelikli ve ciddi yerel gazetelerin giderleri, bu yılın başına göre bile yüzde 100’den fazla arttı. Dolayısıyla, Türkiye’nin dört bir yanından, yerel gazetelerin feryatları yükselmeye başladı.

Halk TV’nin sabah haber kuşağını hazırlayıp sunan izlenme rekortmeni, saygın gazeteci İsmail Küçükkaya, yerel basına hep sahip çıktığı gibi, bu süreçte de tam desteğini sürdürüyor.

Küçükkaya, önceki sabah Mehmet Yolyapar’ın bu konudaki yazısını ekrana getirdiği gibi, dün sabah da, yerel gazetelerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, tüm topluma “gazetenize sahip çıkın” çağrısı yaptı.