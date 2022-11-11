Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve Etik Kurul Üyesi, Teşkilat Başkan Yardımcısı, Karadeniz Bölge Sorumlusu Av. Rumi Bekiroğlu ve İl Başkanı Barış Coşkunsu, Ankara’da yapılan Karadeniz Bölge Toplantısı sırasında, yerel basının sıkıntılarını yansıtan 8 ve 9 Kasım 2022 tarihli ÇORUM HABER’leri Davutoğlu’na göstererek durumu istişare ettiler.

Davutoğlu, yazılı basının ilanlarını kısmamak, hatta daha da artırmak gerektiğini, internet medyasına ise ayrı bir kaynak bulma yoluna gidilmesinin doğru olacağını söyledi. Ahmet Davutoğlu, ÇORUM HABER aracılığı ile tüm Çorumlulara selamlarını da iletti.

(Haber Merkezi)

