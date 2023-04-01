Çorum sevgim öylesine büyük, öylesine coşkuluydu ki, yıllar yılı Çorum için çırpınıp durdum. “Sanayi ve kültür kenti Çorum”, “daha yaşanır bir Çorum” değişmez hedefim oldu.

Bunun yanı sıra, bir şey daha vardı; Çorum’u olduğu gibi mesleğimi de çok seviyordum. Bıkmadan, usanmadan, bedeller ödeme pahasına “daha iyi gazetecilik” için sürekli atılım ve arayış içinde oldum. Ve bugün ÇORUM HABER, Türkiye’nin en nitelikli yerel gazeteleri arasına adını yazdırdı.

Bugün 1 Nisan…Kutsal Ramazan ayının yoğun manevi duyguları içinde, ışıl ışıl bir baharı karşılamaya hazırlanmanın heyecanı ile doluyuz. Ama, 1 Nisan aynı zamanda, yerel basında da bir dönüm noktası. 18 Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7418 Sayılı Basın Kanunu çerçevesinde, bugünden itibaren internet haber sitemizde de resmi ilan yayınına başlıyoruz.

Gazeteniz ÇORUM HABER, yazılı basın olarak her gün yaklaşık 10 bin kişiye ulaşıyor. Sosyal medyada ise 200 binin üzerinde takipçiye sahibiz. Kimi haberlerimizin milyonlarca kişi tarafından izlendiği oluyor. Ama “yetmez” diye düşünüyoruz. Bugünden başlayarak önümüze daha büyük hedefler koyuyoruz. Yine aynı ciddiyetle, objektif ve yapıcı habercilik anlayışıyla, sosyal medyada daha da fazla izlenir olmayı amaçlıyoruz.

Vizyoner kimliğimizle, asla “sıradan” olamayız, asla bulunduğumuz yerle yetinemeyiz. Yüce Atatürk’ün dediği gibi, “işini en iyi yapanın, vatanını en çok seven” olduğuna inanıyoruz. Vatanımızı ve halkımızı, Çorum’umuzu çok seviyoruz.

Bu yeni dönemin medya sektörüne ve dolayısıyla toplumumuza “bahar aydınlığı” getirmesi ise en büyük umudumuz ve beklentimiz.