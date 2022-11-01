Gazetemizin Kurucusu ve Başyazarı, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, sosyal medya hesabından, Çorum adına yerel basında sağlanan bu başarıyı tüm Çorumlulara armağan ederken, yüzlerce kişiden kutlama telefonları ve mesajları geldi.

Mehmet Yolyapar’ın TRT ve Hürriyet Haber Ajansı Muhabiri olduğu 1970’li yıllarda hha Ankara Büro Şefi olan, ÇORUM HABER’in şimdiki köşe yazarlarından Sezai Bayar da, Yolyapar’a gönderdiği mesajda şöyle dedi:

“Yürekten kutluyorum. Hürriyet’te yetişen bir gazeteci olduğun için de seninle gurur duyuyorum sevgili meslektaşım. Türkiye’nin yerelinde senin gibi çaplı-üretken gazeteciler artarsa ülke rahatlar. Yerel ne kadar çaplı-içerikli ve doğru haberler verirse, genele o kadar az ihtiyaç olur. Dünyadaki gidişe bakın yeter.”

(Haber Merkezi)

