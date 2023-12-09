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Çorum bölgesinde faaliyetlerini sürdüren YEPAŞ, elektrik üretim ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının önemini, çevrenin korunmasını ve temiz enerji kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda yeşil enerji tarifesi olarak YE-TA tarifesine ilk geçen şirketlerden olan ve son üç yıldır şirket binalarında yeşil enerji kullanan YEPAŞ, çalışanlarında da benzer bilinci oluşturmak ve farkındalığı artırmak adına yeni bir projeye imza attı.

YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam tarafından yapılan açıklamada; “YEPAŞ olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, çevrenin korunması ve yenilenebilir enerjiyi herkes için ulaşılabilir hale getirmek yapılan çalışmaları destekliyoruz. Bu kapsamda Şirketimiz 2021 yılından itibaren tüm binalarında kullanılan elektrik enerjisini YE-TA Yeşil Tarifeden kullanmaktadır. Bu bilincin tüm çalışanlarımızda da oluşması için şirket çalışanlarımızın 2023 yılı elektrik tüketimleri esas alınarak, EPİAŞ tarafından işletilen Türkiye’nin ilk ve tek milli yenilenebilir enerji sertifika piyasasından temin edilen YEK – G Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgelerini çalışanlarımıza hediye ettik.

Bu sayede çalışanlarımızın 2023 yılı içinde evlerinde kullanmış oldukları tüm elektrik enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından temin edilmiş oldu ve bu durum da EPİAŞ tarafından düzenlenen YK-G sertifikaları ile de garanti altına alınmış oldu. Elbette bu uygulama sembolik olmakla birlikte çevrenin korunması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi konusunda ki yaklaşımımızı desteklemesi ve kamuoyu oluşturması açısından oldukça önemlidir. YEPAŞ bu amaçlar doğrultusunda tüm çalışanlarına YEK- G sertifikası satın alarak sürdürülebilir bir gelecek için bir adım attı. Bu sertifika ile çalışanlar artık evlerinde kullandıkları enerjinin çevreye zarar vermeden yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini bilecekler. Tüm aşamalar kayıt altına tutulduğundan dokümanlarda elektriği nereden aldıkları ve hangi yenilenebilir enerji kaynağından elektrik tükettiğini görebilecekler. Bu sertifika ile tüm çalışanlarımız sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayıp karbon ayak izini de azaltmaya yardımcı olacaklar” dedi.

Açıklamanın devamında şu görüşlere yer verildi; “YEK-G Sistemi, elektrik tüketiminin yüksek olduğu sektör ve kuruluşlardan bireysel kullanıcılara kadar; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, çevrenin korunması ve yenilenebilir enerjiyi herkes için ulaşılabilir hale getirmek amacıyla, EPİAŞ’ın tamamen kendi imkânlarıyla blok zincir teknolojisinden yararlanarak, üretilen elektriğin üreticiden tüketiciye kadar tüm süreçlerini takip etmek amacıyla tasarlanmıştır. Tamamen “gönüllük esasına göre” katılımın sağlandığı Yerli ve Milli olan YEK-G sistemi 1 Haziran 2021 tarihinde faaliyete geçmiştir. YEK-G Sistemi ile; Üreticiler, elektrik üretim ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırabilecektir. Tedarik şirketleri; yükümlülükleri kapsamında, portföylerinde yenilenebilir enerji olduğunu doğrulayabilecektir. Tüketiciler ise; çevre korunmasına katkı sağlarken, satın aldıkları enerjinin kaynağı hakkında bilgi edinebilecek, elektrik ürünleri arasında tercih imkânına sahip olabilecektir. YEK-G Sistemi karbon nötr ve sürdürülebilir geleceğe katkı sağlayacaktır”