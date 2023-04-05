Konu ile ilgili görüşlerini aktaran YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam, “YEPAŞ olarak hayvan sevgisinin artması, sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilebilmesi ve onların korunmasına yönelik farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirmiş olduğumuz bu uygulama bizim için çok değerli. Sadece doğaya, çevreye ve tüketiciye değil, hayatın bir parçası olan hayvanlara karşı da sorumluluklarımız var.” dedi.

Sessiz dostlarımızın sevgi ve merhamete muhtaç olduklarını, sokak hayvanları için alınacak önlemlerle onların hayatlarını kurtarmanın mümkün olduğunu ve hayatımızın bir parçası olan bu canlıların yaşamlarını sürdürmeleri gerektiğini vurgulayan Akşam, bu sene de sokak hayvanların beslenmeleri için önlemler aldıklarını ve beş ilde bulunan Yetkili İşlem Merkezlerinde mama dağıttıklarını belirtti. (Haber Merkezi)