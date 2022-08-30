Seçim döneminde Yeniyol Mahallesi’ni ziyaret ettiklerinde mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinin semt parkı talep ettiklerini, kendilerinin de park yapımı sözü verdiklerini hatırlatan Başkan Aşgın, “Yaptığımız istimlâk çalışması ile uygun bir park alanı oluşturduk ve bu yılın hemen başında Belediye Meclisimizde bu alanı park yeri olarak işaretledik. Yeniyol Mahalle muhtarlığımızın arkasında bulunan alanda semt parkı çalışmamız başladı. Uzun yıllardır semt parkı özlemi çeken Yeniyol Mahalle sakinlerimize yeşiliyle, oyun gruplarıyla çok güzel olacak yeni semt parkları hayırlı olsun” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

