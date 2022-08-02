Yer imkanı olmaması sebebi ile semt parkı bulunmayan Yeniyol Mahallesi’ne Çorum Belediyesi tarafından park yapılacak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Çorum Merkez Yeniyol Mahallesi Gazipaşa Sokak’ta bulunan toplamda Bin 150 metrekarelik alanda üç ay içinde bitirilmesi hedeflenen parkın ihalesi önceki gün yapıldı.

Yeniyol Mahallesi Park yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon önünde gerçekleştirildi.

Yaklaşık maliyeti 816 bin 664 TL olan ihalede Yeşilova Peyzaj Besicilik Tarım firması 789 bin TL teklif verirken, Kozkent Spor Ekipmanları firması 849 bin 19 TL, Anka Es Zemin Sistemleri firması 865 bin TL ve Örnek Tur Turizm ise 995 bin TL’lik teklifte bulundular.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini duyurdu.

(Volkan SINAYUÇ)