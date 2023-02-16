14 Ocak’ta start alan ikinci yarı maçları öncesi Çorum FK kadrosunu Bodrumspor’dan kaleci Ali Türkan, Tarsus İdman Yurdu’ndan stoper Fatih Selimhan Solmaz, Boluspor’dan kanat oyuncusu Gökhan Karadeniz, Sakaryaspor’dan kanat oyuncusu Hurşit Taşçı, yine Sakaryaspor’dan kanat forvet Ozan Sol, Manisa FK’dan kanat oyuncusu Selim Ilgaz, Pazarspor’dan forvet Muhammed Mustafa Yıldırım, Iğdır FK’dan orta saha Timur Temeltaş, Çankaya FK’dan sol bek Mertcan Aşcı ve Kırklarelispor’dan kanat Sabrican Vural olmak üzere 9 futbolcu ile güçlendirdi. Çorum FK ikinci yarıda 4 maç oynadı. Kırmızı-Siyahlılar bu maçlarda Şanlıurfaspor ve Somaspor ile 0-0 berabere kalırken, Nazilli Belediyespor’u 4-2, Bursaspor’u da 3-0 mağlup etti.

Yeni transferlerden kaleci Ali Türkan bu 4 karşılaşmanın tamamında 90 dakika forma giyerek 360 dakika ile zirvede yer alan isim oldu. Türkan’ı 4 maç 243 dakika ile Hurşit Taşçı takip ederken, yine 4 maçta 221 dakika forma giyen Selim Ilgaz ise bu alanda üçüncü oldu. Stoper Fatih Selimhan Solmaz ise 3 maçta 202 dakika sahada kalarak dördüncü sırada yer alırken, Gökhan Karadeniz ise 3 maç 126 dakika ile bu alanda beşinciliği elde etti. Tecrübeli orta saha oyuncusu Timur Temeltaş 4 maç 61 dakika ile altıncı, forvet Muhammed Mustafa Yıldırım 2 maç 30 dakika ile yedinci, kanat oyuncusu Sabrican Vural ise 2 maç 24 dakika ile sekizinci oldu.

(Rıfat KARA)

