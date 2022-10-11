2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 8 maçta kalesinde 6 gol görürken, bu gollerin tamamının bireysel hata kaynaklı olması dikkat çekiyor. Bireysel hatalardan yenen gollerle 6 puan kaybeden kırmızı-siyahlı ekip, liderlikten de oldu.

Geçen sezonlardan gelen gereksiz yan ve geri paslar bu sezon da Çorum FK’nın başını yakmaya devam ediyor. Bu paslar, oyuncuların bireysel hata yapma ihtimallerini artırırken, peş peşe hatalar beraberinde golleri de getiriyor.

TÜM GOLLER HATALI

Ligin geride kalan 9 haftalık periyodunda 8 maç oynayan Çorum FK, 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alırken, 16 puan topladı ve maç eksiği ile 2.sırada yer alıyor. Bu maçlarda 13 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 6 gol gördü. 8 Maçın dördünde kalesini gole kapatan Çorum FK, 4 karşılaşmada ise gol yedi. Yenilen 6 golün tamamının bireysel hata kaynaklı olması dikkat çekiyor.

6 PUAN GİTTİ

Bursaspor (2-1) ve Batman Petrol (4-1) maçlarında gol yemesine rağmen kazanmasını bilen Çorum FK, Afyonspor (1-2) ve Amed Sportif Faaliyetler (0-2) maçlarını ise çeviremedi.

Ligin 5.haftasında, Afyonspor karşısında alınan 2-1’lik yenilgide, 30.dakikada Serkan Yavuz’un kafayla geri pasında kaleci Bayram topu elinden kaçırırken, 90.dakikada da Erkan Kaş, gereksiz yere ceza sahasında topu eline alınca penaltıya sebep oldu ve kırmızı-siyahlı ekip, Olcay Şahan’ın penaltıyı gole çevirdi.

En son, Pazar günü Amed Sportif Faaliyetler karşısında alınan 2-0’lık yenilgide de, 64.dakikada Serdar Eyilik ve 74.dakikada Taner Gümüş’ün attığı gollerde sağ bek Serkan Yavuz’un bireysel hataları ön plana çıktı.

Bireysel hatalar yüzünden yediği gollerle 2 yenilgi alan Çorum FK, 6 puan kaybederken, liderlik koltuğunu da Şanlıurfaspor’a kaptırdı.

(Hüseyin AŞKIN)