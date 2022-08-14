Yenidoğanlarda asfiksiye bağlı ölümlerin ve sekellerin önlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’nca 1998’den beri yürütülen “Yenidoğan Canlandırma Programı” uyarınca ilimizde ilimizde faaliyet gösteren iki özel hastane ve 6 kamu hastanesi olmak üzere toplamda 8 hastanede doğum hizmeti verildiği ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iki yenidoğan uzmanı ile hizmet sunulduğu belirtildi.

Program kapsamında yurt çapında doğum salonunda çalışan ve yenidoğana yönelik girişimde bulunan tüm sağlık çalışanlarına yenidoğan canlandırma uygulayacağı eğitimlerin verildiği ve Çorum’da da üç gün boyunca bu eğitimin düzenlendiği vurgulandı.

Programın açılış konuşmasını yapan Sağlık İl Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, NRP eğitiminin önemini vurgulayarak eğitime katılım sağlayan herkese başarılar dileğinde bulundu.

Eğitimci ekip tarafından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, doğum salonu ve ameliyathanesinin denetimi de gerçekleştirildi.

44 personelin katılım sağladığı program, eğitim ekibine teşekkür belgelerinin ve katılım sağlayan tüm personelin sertifika belgelerini almalarıyla sona erdi.

(Haber Merkezi)

