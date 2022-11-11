Merkez İlçe Başkanı Yasin Güler’e Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Kırcalı, Erhan Ceylan, Ferhat Karaduman, Gökhan Üstündağ ve Murat Çatalpelit eşlik etti

Parti olarak, seçim zamanında değil geçim zamanında esnafın yanında olduklarını söyleyen Güler, Yeniden Refah Partisi’nin gün geçtikçe büyüdüğünü, teşkilatlanma başta olmak üzere üye sayılarının her geçen gün arttığını ve Pazar günü yapılan Ankara Arena Spor Salonu’ndaki ikinci büyük kongreyi 65 bin kişiyle gerçekleştirdiklerini dile getirdi. (Haber Merkezi)

