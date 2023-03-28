Yeniden Refah Partisi aday adaylarından Mitat Şahin, “Bizim çalışarak yapmak istediğimiz, tüm vatandaşlarımızın bu vatan toprakları üzerinde huzurlu, mutlu bir şekilde ekonomik sıkıntılardan uzak ve bir insanın başka bir insana saygı çerçevesinde davranması, refah içerisinde yaşamasıdır” derken, diğer aday adayı Yasin Güler ise sadece Ak Parti’nin yanlışlarına odaklanmış, kinlenmiş, kızmış ve intikam alma isteği ile ittifak olanların bulunduğunu söyledi.

Aday adaylarından Murat Çatalpelit ise, “Biz ülkemizin geleceği, evlatlarımızın ahlak ve maneviyat çizgileri içerisinde geleceğe emin adımlar ile ulaşmasını istiyoruz. Bir baba evladı için en güzelini istemez mi? Ben evladım için en güzelini ister iken ülkemizin geleceği olan evlatlarımız için de en güzelinden bir ülke inşa etmek istiyorum. Ve bu düşünceler ile hem maddi hem manevi olarak bu hizmete kendi mi adadım. O neden ile aday adayı oldum” dedi. (Haber Merkezi)

