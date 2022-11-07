MEHMET AŞILA DİVANDAYDI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın tek aday olarak girdiği kongrede, 50 üyeli Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için seçim yapıldı. Partinin önde gelen isimlerinden Çorumlu siyasetçi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla, hem genel kurul divanını yönetti, hem de Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyeliği’ne yeniden seçildi.

YAKLAŞIK 60 BİN KİŞİ VARDI

Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılan kongre büyük bir heyecana sahne oldu. Çorum teşkilatlarının yoğun katılım sağladığı kongreye yaklaşık 60 bin kişinin katıldığı öğrenildi.



(Haber Merkezi)

