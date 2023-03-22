Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı’nda seçim süreci kapsamında önceki akşam milletvekilliği aday adaylığı tanıtım toplantısı düzenlendi. YRP Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Mehmet Aşıla, İl Başkanı Yakup Taş, Merkez İlçe Başkanı Yasin Güler, parti yöneticileri, üyeleri ve aday adaylarının katıldığı toplantı ile gördü.

Toplantıda YRP’den Çorum Milletvekili aday adayı olan Ömer Karslı, Yasin Güler, Murat Çatalpelit, Av. Muhammet Emin Zorlu ve Reha Kürkçü hem kendilerini tanıttı hem de projelerini anlattı.

Toplantının açılışında konuşan İl Başkanı Yakup Taş, geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan deprem ve daha sonra yaşanan sel felaketlerinde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. YRP’nin 2018 yılında yeni kurulan bir parti olduğunu ancak 50 yıllık Milli Görüş prensibinden gelen bir parti olduğunu, halen 300 bine yakın üyeleri bulunduğunu ifade eden Yakup Taş son dönemde yaşanan ittifak görüşmelerini de anlattı.

Türkiye’de masa başı ve kasa başı iki ittifak olduğunu, ancak onlarla bir çok konuda uyuşamadıkları için seçimlere tek başına gireceklerini, Cumhurbaşkanı adayı olarak Genel Başkanları Fatih Erbakan’ı belirlediklerini ve 100 bin imza toplamak üzere harekete geçtiklerini, Erbakan’a oy vermek isteyenleri Osmancık Caddesi Ulucami yanındaki partiye gelmeleri halinde bir hafta boyunca araçlarla Seçim Kurulu’na götüreceklerini kaydetti. Son dönemde parti yöneticilerine yönelik sosyal medya trolleri tarafından hakaretler edildiğini de belirten Taş, “Biz böyle bir millet değiliz” diye konuştu.

YRP’ye seçim için 12 aday adayı başvurduğunu, 5 adayın tanıtımı için toplantı düzenlediklerini kaydeden Taş, seçimlere de iddialı şekilde hazırlandıklarını, bu yarışta iddialı olduklarını ve seçime girecek tüm partilere başarı dilediğini söyledi.

Toplantıda konuşan Mehmet Aşıla da partilerinin Cumhur İttifakı’na katılması için ciddi baskılara maruz kaldıklarını, istişareye önem veren bir gelenekten geldiklerini ve Milli Görüş’ün ilke ve prensiplerini kabul edilmeyeceğini önceden tahmin etmelerine rağmen yapılan görüşmeler sonunda anlaşmanın sağlanamadığını söyledi. Aşıla, Fatih Erbakan’ı 300 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı yapacaklarını, sandıkları patlatacaklarına inandıklarını da bildirdi.

Toplantıda daha sonra sırası ile söz alan Merkez İlçe Başkanı Yasin Güler, lokantacı esnafı Ömer Karslı, Av. Muhammed Emin Zorlu, İnşaat Mühendisi Murat Çatalpelit ve Mimar Reha Kürkcü, 14 Mayıs’ta yapılacak olan genel seçimde YRP Çorum Milletvekili aday adayı olduklarını duyurarak yapmayı hedefledikleri çalışmaları anlattı.

Seçimlerde iddialı olduklarını vurgulayarak yaşanabilir bir Türkiye ve Çorum için, yeniden adil düzenin iktidarı ve başta Çorumlular olmak üzere milletimize hizmet için bu yola çıktıklarını dile getiren YRP Milletvekili aday adayları Yasin Güler, Ömer Karslı, Muhammed Emin Zorlu, Murat Çatalpelit ve Reha Kürkcü; “Almış olduğumuz kararın memleketimize hayırlar getirmesini yüce Allahtan niyaz ediyoruz. Yapılacak seçimlerin ülke adına güzellikler getirmesi temenni ediyoruz. Yeniden Refah gelecek, Çorum’da yüzler gülecek” dediler.

(Volkan SINAYUÇ)