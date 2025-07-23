Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, Erzurum Kongresi’nin 106 yıldönümünü kutlayarak, kongrenin vatanın bütünlüğü, manda ve himayenin kabul edilemeyeceğine dair tarihi önem taşıdığını vurguladı.

Uğur Demirer, “Erzurum Kongresi'nin öncesinde, esnasında ve sonrasında yaşananların tamamı ibretliktir ve büyük olanaklar da olsa, devasa kalabalıklar da toplansa, doğru önderlik, kararlı kadro ve gerçekçi yol haritası olmadan başarının olanaksızlığını gösteren tarihi bir örnektir” dedi.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer’in konuya ilişkin basın açıklaması şu şekilde:

VATAN BİR BÜTÜNDÜR BÖLÜNEMEZ,

MANDA VE HİMAYE KABUL OLUNAMAZ!

“19 Mayıs 1919’da 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun’a gelen Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Paşa’nın ilk günden itibaren yaptığı konuşmalar, yazışmalar ve özellikle Amasya Genelgesi, hem işgalcilerin, hem de Padişah ve hükümetinin tepkisini çekmiş, önce 8 Haziran'da geri çağrılmış, kabul etmeyince 15 Haziran'da görev ve yetki alanı daraltılarak 3. Ordu Müfettişliğine atanmış, işgal altındaki yurdunu kurtarmak gibi “zararlı ve tehlikeli” çalışmalarını ısrarla sürdürdüğü gerekçesiyle Erzurum'da iken 8-9 Temmuz 1919 gecesi padişah emriyle azledilmesi üzerine aynı gece ömrünü adadığı askerlik mesleğinden ayrılmış ve kendi deyişiyle "bir ferd-i mücahit" olarak mücadelesine devam etmiştir.

9 Temmuz 1919'dan itibaren herhangi bir makam, rütbe ve yetki sahibi olmaksızın kongre hazırlıklarını yürüten Mustafa Kemal Paşa, iki delegenin gönüllü istifası ve valinin emanet redingotu ile katılabildiği kongrenin başladığı 23 Temmuz günü başkanlığa ve sonlandığı 7 Ağustos günü de Heyet-i Temsiliye Reisliğine seçilmiştir.

Mustafa Kemal’in Milli Mücadele’deki ilk sivil önderliği Trabzon, Erzurum, Sivas, Bitlis, Van ve Muş vilayetlerinden (gününüz Erzurum, Trabzon, Erzincan, Sivas, Giresun, Rize, Ağrı, Bingöl, Bayburt, Artvin, Tunceli, Gümüşhane, Ordu, Tokat, Amasya, Bitlis, Siirt ve Van illerinden) gelen 63 delege ile toplanan bu kongrede başlamıştır.

Doğu vilayetleri Müdafaa-i Hukuk ve Reddi İlhak Cemiyetleri toplantısı niteliğindeki bu yöresel kongre, bir avuç kahramanın 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun'da başlattıkları kurtuluş mücadelesinin örgütlülüğe dönüşmesinin ilk adımı olması yanında, aldığı kararlarla da çok önemlidir. Kongre ilk kararıyla "Vatan bir bütündür, bölünemez" derken ikinci kararında "Millet, her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı topyekûn kendisini koruyacak ve direnecektir" diyor, üçüncü kararında milli gücü kullanmanın ve milli iradeyi hakim kılmanın temel ilke olduğunu belirtiyor, dördüncü kararında ise "Manda ve himaye kabul olunamaz." diye noktayı koyuyordu.

Şu birkaç satırla anlatıverdiklerimiz kuşkusuz hiç kolay olmadı. Mustafa Kemal Paşa ile birlikte yola çıkanlardan ihanet edenler de oldu, korkup yarı yolda terk edenler de. Amasya'dan Erzurum’a yapılan yolculuk da sayısız engeller ve tehlikeler aşılarak gerçekleştirilebildi. 10 Temmuz’da başlayacağı duyurulan kongre delegelerin ulaşım zorlukları ve diğer güçlükler nedeniyle ancak 13 gün sonra açılabildi.

Erzurum Kongresi'nin öncesinde, esnasında ve sonrasında yaşananların tamamı ibretliktir ve büyük olanaklar da olsa, devasa kalabalıklar da toplansa, doğru önderlik, kararlı kadro ve gerçekçi yol haritası olmadan başarının olanaksızlığını gösteren tarihi bir örnektir.

ADD olarak, Kemalizm'in namus sesini yurdumuz semalarına bir sis çanı gibi asma ve ulusumuzla birlikte Yeniden Atatürk Cumhuriyeti'ne ulaşma kararlılığımızla Erzurum Kongresi’nin 106. yılını kutluyor, Büyük Atatürk ve Kuvayı Milliye kahramanlarımızı minnet ve şükranla yad ediyor, aziz şehit ve gazilerimizin manevi huzurlarında tazimle eğiliyoruz.”

Muhabir: Haber Merkezi