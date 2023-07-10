KDV zamları, harç zamları, banka kredisi bsmv zamları derken zam yağmuruna tutulan halkımız ne düşünüyor?

Bir vatandaş, “Çok memnunuz maşallah iyi ilerliyoruz ya. Tayyip bizi iyi rahat ettiriyor Allah razı olsun. Ne olacak bilmiyoruz sonumuz. Bizim için geçinebilmek artık bir mucize bilhassa emekliler, asgari ücretliler için. 25 yaşında torunum var okul bitti, iş yok bunu nasıl evereceğiz. Kira nasıl verecek? Seçimden önceki vaatleriyle şimdiki vaatleri birbirini tutuyor mu? Bu nasıl insanlık nasıl Müslümanlık bilmiyorum, fıttıracak duruma geldik.” dedi.

“BENİM TUZUM KURU, OY VERENLER DÜŞÜNSÜN”

Avrupa’da yaşayan bir kadın ise yaşadığı ülkede enflasyonun yüzde 8 olduğunu bildirerek, “Orası da pahalı ama bu kadar değil. Ama Türkiye’deki bu zamları oy verenler düşünsün ben düşünmüyorum, benim tuzum kuru öyle değil mi? Benim için hava hoş bizim bin liramız burada 4-5 bin lira oluyor. Almancılar rahat, çok rahat. Türkiye’dekiler kendi kendilerini kuyuya sürükledi.” diye konuştu.

“ALLAH KERİM”

Bir çift, “Oy verenler düşünsün, bize göre bir şey yok” yorumunu yaparken, bir kadın “Ne düşüneyim pahalılık aldı başını gidiyor. Neye güç yetiyor bir torunuma harçlık bile veremiyorum. Allah kerim, Allah yüzümüze baksın artık ne diyelim.” şeklinde konuştu.

Bir vatandaş, “Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Vatan sağ olsun, her şey memleket için.” yorumunu yaptı. Bir kadın zamların normal olduğunu savunurken, bir başka vatandaş, “Ne gelirse razı olmaya mecburuz. Elimizden gelen bir şey yok. Seçimlerde yapacağımızı yaptık ama takdiri ilahi böyleymiş.” cevabını verdi.

“ZAM ÇOK, PARA YOK”

Bir kadın “Zam çok, para yok” derken, zamlara tepki gösteren bir emekli şunları söyledi: “Emekliyi enflasyona ezdirdiler. Emeklinin durumu perişan. Emekli ölecek ne de olsun diye mi düşünüyorlar yazıklar olsun.”

Pazar günü sigaraya da yeni zam geleceği haberleri dinlediğini dile getiren bir vatandaş, “Tayyip baba coronavirüsten sonra kontrolünü yitirdi. İnsanların temel ihtiyaçlarına yapılan zamlar, vergiler hangi birine nasıl katlanacağız. Allah sonumuzu hayır etsin.” dedi.

“EMEKLİ AĞLIYOR, AĞLAMASIN”

Emeklilere verilen zamların yerinde olduğu görüşünü savunan bir vatandaş, “Yıllardır söylüyoruz gelin birlik olalım şu iktidarı değiştirelim, bu emeklilerin düşmanı, emeklilerin sıkıntılarından anlamıyor diye, ama şimdi de emekliler ağlıyor. Ağlamalarına hiç gerek yok.” ifadesini kullandı.