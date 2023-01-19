2022 yılında yaklaşık 66 bin ton asfalt serimi yapan Çorum Belediyesi, yeni yılın ilk günlerinden itibaren kış ayı olmasına rağmen hava koşullarını da fırsat bilerek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

HIDIRLIK CADDESİ, ÖĞRETMEN LİSESİ 1. CADDE’YE BAĞLANIYOR

Yaptıkları çalışma planı doğrultusunda öncelik gerektiren bölgelerden başlayarak şehrin tüm mahallelerinde girilmedik yol, cadde ve sokak bırakmayan Çorum Belediyesi yeni bağlantı yollarında asfalt serim çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Akşemseddin ve Akpınar Caddelerinin devamında bulunan Hıdırlık Caddesinde 30 metrelik asfalt serim çalışması gerçekleştiren Çorum Belediyesi, bu yolu Öğretmen Lisesi 1. Caddeye bağlayarak, vatandaşların Şehirlerarası Otobüs Terminali, Çorum Sanayi Sitesi ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Trafik yoğunluğunu azaltacak yeni yol açma çalışmalarına hızla devam ettiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Hıdırlık Caddesi ile Öğretmen Lisesi 1. Caddeyi birleştirerek, hemşehrilerimizin çevre yolunu kullanmadan ve trafiğe takılmadan Otobüs Terminali, Çorum Sanayi Sitesi, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gülabibey ve Mimar Sinan Mahallesi’ne hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlamış olacağız. Durmak yok, aşkla yeni yollar açmaya, gönülden gönüle köprüler kurmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.