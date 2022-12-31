Vali Mustafa Çiftçi, 2023 yılına girilmesi nedeni ile bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında bu yıl da ilimiz başta olmak üzere ülkemizi daha ileri noktalara taşıma azmi ve gayreti içinde olacaklarını söyleyen Vali Çiftçi, yeni yılın tüm Çorumlulara hayırlar getirmesini diledi.

Vali Çiftçi yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi; “Sevinçleriyle, hüzünleriyle 2022 yılını geride bırakırken, beklentiler ve umutlarla 2023 yılına girmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. 2023 yılının; kadim medeniyetler şehri Çorum’umuza, ülkemize ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Her yeni yıl bizlere, geçmişin muhasebesini yaparak, elde ettiğimiz birikim ve tecrübeyle ülkemizin kalkınması ve gelişmesi, halkımızın birliği, beraberliği ve huzuru için yapılacak çalışmaları yeniden gözden geçirme ve geleceğe ilişkin yeni planlar yapma konusunda fırsat vermektedir.

Her zaman olduğu gibi vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmetlerinin hızlı, verimli ve kaliteli bir biçimde sunulabilmesi için tüm kurumlarımızla sürdürülen gayret ve çalışmaları, 2023 yılında da birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde devam ettirerek güzel şehrimizi, devlet ve millet iş birliğiyle daha ileriye taşıyabilmenin azmi ve kararlığı içerisinde olacağız. Vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içerisinde karşılayabilmeleri için Valiliğimizce gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek, Saygıdeğer Çorumlu hemşehrilerimizin ve değerli mesai arkadaşlarımın 2023 yılını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, yeni yılın hayırlar ve bereketler getirmesini Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum.”

(Volkan SINAYUÇ)

