Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, Çorumlu hemşehrilerini 2024 yılında Çorum’un sorunlarına yoğunlaşmaya ve birlik-beraberlik içinde çözüm yönünde katkı sağlamaya çağırırken, Vakıf olarak her ay Çorum’un bir problemini veya beklentisini kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.

2024’ün ilk mesajı olarak hızlı tren ve havalimanı konusunu Çorum’un gündemine taşımak istediklerini ifade eden Alper Bilan, ulaşım altyapısının, Çorum’un sanayileşmesi, turizmi ve üniversitenin gelişimi açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Artık Çorum’un hak ettiği yatırımlar gerçekleştirilmeli. Bu yönde de herkes elini taşın altına koymalı.Vakıf 19 olarak biz, üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. Bölgenin sanayi merkezi ve ihracat şampiyonu olarak Çorum’un, başta, otoyol da dahil ulaşım altyapısı olmak üzere talep ettiği her yatırımı hak ettiğine inanıyoruz.”