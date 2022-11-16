Kırmızı ışıkta geçmek, hız sınırını aşmak, kemer takmamak, alkollüyken araç kullanmak ve drift atmak gibi kural ihlallerinde uygulanan para cezalarında tutar, yeni yıl ile birlikte güncellendi.

DRİFTE REKOR CEZA

Önümüzdeki yıl kırmızı ışıkta geçmenin cezası 952 liraya yükselirken, en yüksek ceza drift atmaya kesilecek. En yüksek ceza olan drift ve makas atmaya ise 20 bin 340 lira ceza kesilecek.

İŞTE YENİ TRAFİK CEZALARI

-Hatalı Park 437 TL

-Emniyet Kemeri İhlali 437 TL

-Kırmızı Işık ve Şerit İhlali 952 TL

-Sürüşte Telefon İle Konuşma 952 TL

-Hız Sınırı İhlali %10-30 952 TL

-Hız Sınırı İhlali %50+ 4.064 TL

-Yetkisiz Çakar Kullanma 4.064 TL

-Alkollü Araç Kullanma (ilk) 4.064 TL

-Ehliyetsiz Araç Kullanma 8.090 TL

-Araçta radar Tespit Cihazı 12.346 TL

-Slalom/Drift (Makas Atma) 20.340 TL

Yeni trafik cezalarının 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olacağı öğrenildi.