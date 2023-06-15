Kültür ve Turizm eski Müdürü Ömer Arslan yönetiminde faaliyetlerine devam eden Çorum Kültür ve Turizm Derneği yöneticileri Sultan Abdulaziz döneminde 1860’lı yıllarda Kafkasya’daki soykırımdan kaçarak ilimize yerleşen Çerkesler’a yapılan yardımlarla başlayan ve günümüzde de Irak ve Suriye’den gelen göçmenlere yardımları anlatan serinin ilk iki filminin ardından “Çorumlunun Yaptığını Herkes Yapamaz – 3” filmi için harekete geçti.

Çorum Kültür ve Turizm Derneği yöneticileri bu kapsamda Vali Mustafa Çiftçi ile TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ayrı ayrı ziyaret ederek proje ile ilgili istişarelerde bulundu. Serinin 3. filminde TBMM başkanvekili olarak Cumhuriyet'in ilan edildiği ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanı seçildiği oturumlara başkanlık yapan merhum Çorum mebusu İsmet Eker’e de yer verileceği öğrenildi.