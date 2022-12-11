Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çelik beraberinde Şube Müdürü İlhan Ünal ile birlikte Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malülleri Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Çorum Şubesi’ni ziyaret etti.

Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malülleri Derneği Başkanı Adem Mert, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Çorum Şube Başkanı Galip Deniz ve yönetimleri ile biraraya gelen Çelik ile Ünal hem şehit aileleri ve gazilerle tanıştı hem de şehit yakınları ve gazilerle ilgili yürütülen işler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Mert ve Deniz de yeni müdür Ali Çelik’e nazik ziyaretleri için teşekkür ederek görevinde başarı diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

