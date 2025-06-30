Çorum Belediyesi, dijitalleşme çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Kent Bilgi Sistemi’ni tamamen yeniledi. Daha önce “City Surf” uygulaması üzerinden erişilen sistemin yerine artık yenilenen arayüzü ve zengin veri içeriğiyle Yeni Kent Bilgi Sistemi kullanılacak.

Vatandaşların şehirle ilgili güncel bilgilere daha hızlı ve kolay ulaşabilmesini sağlamak amacıyla tamamen yenilenen Kent Bilgi Sistemi, vatandaşların erişimine açıldı.

Web tabanlı altyapıya sahip olan yeni sistem sayesinde ada parsel bilgileri, güncel hava fotoğrafları, imar planları, mekansal adres bilgileri, şehirdeki önemli noktalar, mezarlık bilgi sistemi gibi pek çok veriye internet üzerinden ulaşılabilecek.

Vatandaşlar, Yeni Kent Bilgi Sistemi’ne https://harita.corum.bel.tr/ adresi üzerinden istedikleri yerden ve cihazdan 7 gün 24 saat erişebilecek.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ