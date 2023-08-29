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Çevreyolu Akşemseddin Kavşağı, Karayolları ve Çorum Belediyesi’nin yoğun çalışmaları sonucunda geçtiğimiz Nisan ayında trafiğe açılmıştı. İlk etapta, Uğurludağ, Oğuzlar, Osmancık, Kargı, Dodurga ve Laçin’in Akşemseddin kavşağı ile bağlantısı sağlanmıştı. Bayat ve İskilip ilçelerinin bağlantısını sağlayacak olan yolda ise çalışmalar son aşamaya geldi.

İskilip yolu bağlantı hattında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Verilen bilgiye göre, yolun 15 Eylül’de tamamlanacağını dile getiren Başkan Aşgın, Karayolları ve Çorum Belediyesi’nin yaptığı önemli çalışmalar sonucunda ulaşımı rahatlatacak önemli adımların bu bölgede hayata geçirildiğini söyledi.

“İLİM YAYMA VE OSMANCIK KAVŞAĞININ TRAFİK YÜKÜ HAFİFLEDİ”

Başkan Aşgın “Akşemseddin Caddesi ile Çiftlik Pınarı Caddesi'ni birleştiren köprülü kavşak projemiz, titiz bir çalışma sonucunda çevreyolu kısmını hizmete açarak başarıyla tamamlanmıştı. Çiftlik Pınarı Caddesi'nin bu kavşak ile Akşemseddin Caddesi'ne bağlanması, İlim Yayma Kavşağı ve Osmancık Kavşağı’nda trafik yükünün ciddi şekilde hafiflediğini ve yolun ne kadar önemli bir işlev gördüğünü göstermiştir. Bu noktada çevre düzenlemesi ve geliştirme çalışmalarımız da devam ediyor.”

“ULAŞIMI DAHA KONFORLU HALE GETİRİYORUZ”

Ayrıca, Yeni İskilip Yolu'na bağlantı sağladığımız alanda da Karayolları ile işbirliği içerisinde güzel projelere imza atıyoruz ve artık son aşamalara yaklaştık. Yeni İskilip Yolu'nun Akşemseddin Caddesi ile buluşacağı ve Çiftlik Pınarı Caddesi ile birleşen köprülü kavşak ile entegrasyonunu sağlayacak olan menfezin üst kısmı 15 Eylül’de tamamlanacak. Bu sayede şehrin giriş aksı daha işlevsel hale gelecek. Çiftlik Pınarı Caddesi'nin Akpınar Caddesi'ne bağlandığı bu bölgede menfez ve yan yol çalışmaları da yürütülmekte. Osmancık, Laçin, Kargı ilçeleri ile Buharaevler Mahallesi istikametinden gelen araçlar, menfezin altından geçerek trafik ışıklarına takılmadan istedikleri yola ulaşabilecekler. Bu düzenlemeler ve yatırımlar sayesinde ulaşımı daha konforlu hale getiriyoruz.” dedi.

ÇİFTLİK PINARI CADDESİ'NDE PEYZAJ ÇALIŞMALARI

Akşemseddin kavşağı çevresinde ve Çiftlik Pınarı Caddesi’nde peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Çorum’un her şeyin en güzeline layık olduğunu dile getiren Başkan Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak burada hummalı bir şekilde ağaçlandırma çalışmaları, peyzaj ve çevre düzenlemesiyle de örnek bir çalışmaya imza atıyoruz” dedi.

ULUKAVAK MAHALLESİ'NDE YOĞUN ÇALIŞMA

Çorum Belediyesi olarak şehrin her köşesinde çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Aşgın, Tüm birimlerimizle, her mahallelerimizle büyük bir gayretin içerisindeyiz. Ulukavak Mahallesi de bu çalışma seferberliğinden nasibini alan mahallelerden biri.” dedi. Başkan Aşgın, Çiftlik Pınarı Caddesi’nin yanı sıra Söğütlüevler ve Çiftlik Çayırı Sokaklarda alt ve üstü yapı çalışmaları, Özgürevler’de ise derse ıslahı çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.