Kısa adı HİTİTSEM olan Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yeni dönem ‘diksiyon’ eğitimleri başladı.

13 yıldır devam eden dersleri aralıksız olarak Diksiyon Eğitmeni, İletişim Uzmanı – Spiker – Sunucu - Seslendirmen Meltem Danışman Çınar veriyor.

Kişisel gelişimin önemli bir parçası olan diksiyon eğitimi, yaşamın her alanında Türkçe’yi doğru, etkili ve düzgün kullanma becerisi ile başarılı bir iletişimin temel anahtarı olma niteliğini taşıyor.

Her meslek ve yaş grubundan herkesin katılabildiği kurslar, Bahabey Caddesi Diş Hastanesi karşısında bulunan Hititsem binasında veriliyor.

Hafta içi Salı ve Perşembe günleri 18.30 – 21.30 saatlerinde düzenlenen eğitimler talep halinde hafta sonu sınıfları ile de verilebiliyor.

Diksiyon eğitimi almak isteyenlerin Hititsem’e bizzat ya da online olarak hititsem adresi üzerinden başvuru yapmalarının yeterli olduğu ifade edildi.

Kursiyerler verilen uygulamalı eğitimler sonrası üniversite onaylı bir sertifika belgesine sahip oluyor.

(Haber Merkezi)

